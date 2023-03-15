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السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير سرك
شعار الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"
اقتصاد السعودية

اتفاقية بين "سرك" و"عصر التجارية" لإعادة تدوير مليون جهاز ذكي

الاتفاقية تأتي ضمن تحقيق مبادرة السعودية الخضراء

دبي - العربية.نت
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وقّعَت شركة "إليكتا" الذراع الاستثمارية للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المتخصصة في تدوير النفايات المعدنية والإلكترونية أمس، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "عصر التجارية".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعادة تدوير ما يقارب مليون جهاز ذكي خلال عام 2023، عبر تطبيق أعلى معايير إتلاف البيانات، وأفضل الممارسات في التدوير للإسهام بتحقيق مبادرة السعودية الخضراء نحو الوصول للحياد الصفري، وتعزيزاً للاستدامة والحفاظ على البيئة، وفقا لـ"واس".

ومثَّل شركة "إليكتا" في مراسم التوقيع المدير العام للشركة المهندس حسن العمري، فيما مثَّل شركة "عصر التجارية" رئيس مجلس الإدارة محمد العريني.

وتأتي الاتفاقية في إطار خطة مجموعة "سرك" الاستراتيجية في بناء التحالفات مع الشراكات المحلية والعالمية تفعيلاً لمفهوم الاقتصاد الدائري.

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