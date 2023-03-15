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الإنفاق على الأزياء بعد كوفيد يرفع أرباح الشركة المالكة لـ"زارا" 27% في 2022

نمت مبيعات أكبر بائع أزياء بالتجزئة في العالم بنسبة 17.5% إلى 32.56 مليار يورو

مدريد - رويترز
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قالت إنديتكس المالكة لعلامة زارا اليوم الأربعاء إن صافي أرباحها ارتفع 27% في 2022 بعد أن تجاوزت المبيعات مستويات ما قبل الجائحة، إذ رفعت الشركة الأسعار للتخفيف من أثر التضخم عليها واستفادت من الإقبال على شراء المزيد من الأزياء بعد رفع القيود.

وبلغت المبيعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت لأكبر بائع أزياء بالتجزئة في العالم 32.56 مليار يورو، بزيادة 17.5% عن 27.71 مليار يورو سجلتها في العام السابق، وتجاوزت أيضا مبيعات 2019.

وفي أكتوبر 2022، أعلنت زارا (ZARA) أكبر إمبراطورية للملابس في العالم، أنها ستطلق خدمة لعملائها في بريطانيا لبيع الملابس المستعملة أو إصلاحها أو التبرع بها مما ينقل العلامة التجارية الإسبانية إلى تجارة الملابس المستعملة.

وقالت الشركة، إن المبادرة ستسهم في الحد من الهدر واستهلاك المواد الخام، دون أن توضح ما إذا كانت ستوسع الخدمة لتشمل أسواقا أخرى.

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