اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
شعار الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

خسائر "معدنية" ترتفع 34% إلى 39 مليون ريال في 2022

أرجعت تفاقم الخسائر السنوية إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والمصروفات ومخصص الزكاة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت النتائج المالية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، ارتفاع خسائرها بنسبة 33.88% في 2022 إلى 39 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 29.13 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن أسباب ارتفاع الخسائر في 2022، على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع المبيعات بحوالي 13.5% يعود إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع مخصص الزكاة نتيجة زيادة الوعاء الزكوي.

وارتفعت مبيعات "معدنية" بنسبة 13.48% في 2022، إلى 257.63 مليون ريال، مقابل مبيعات بنحو 227.02 مليون ريال في 2021.

مجلس إدارة "جرير للتسويق" يوصي بتجزئة السهم.. وتوزيع 22% أرباحا نقدية عن الربع الرابع أسواق المال سوق السعودية مجلس إدارة "جرير للتسويق" يوصي بتجزئة السهم.. وتوزيع 22% أرباحا نقدية عن الربع الرابع

وأضافت أن رأس المال الحالي يبلغ 354 مليون ريال، وبلغت الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 65.61 مليون ريال ما يعادل 18.5% من رأس المال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعرف على مواصفات المسيرة الأميركية "MQ-9 ريبر" تعرف على مواصفات المسيرة الأميركية "MQ-9 ريبر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط