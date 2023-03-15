مجلس إدارة "البحري" يوصي بزيادة رأس المال عبر أسهم منحة.. وتوزيع 5% أرباحا نقدية

أوصي مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" بزيادة رأس المال بنسبة 50% عبر منح سهم واحد لكل سهمين مملوكين، كما أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م بنسبة 5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه تقرر زيادة رأس المال إلى 7.38 مليار ريال ارتفاعا من 4.92 مليار ريال قبل الزيادة، بنسبة زيادة 50%.

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وتابعت: "زيادة رأس المال ضمن استراتيجية الشركة لتدعيم القاعدة الرأسمالية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية للتوسع والنمو، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة".

وأوضحت أن الزيادة ستكون عبر إصدار أسهم جديدة بواقع سهم واحد لكل سهمين مملوكين، ليصل عدد أسهم الشركة بعد الزيادة إلي نحو 738.281 مليون سهم، مقابل 492.187 مليون سهم تقريبا قبل الزيادة.

وذكرت الشركة أن زيادة رأس المال ستكون من خلال رسملة 351.75 مليون ريال من الاحتياطي النظامي ونحو 2.12 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وتكون الأحقية فى أسهم زيادة رأس المال للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وحال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وذكرت الشركة أن المنحة تعتبر مشروطة بموافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وأضافت أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م بنسبة 5%، بقيمة إجمالية 246.09 مليون ريال، موزعة على عدد 492.18 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم 0.50 ريال.

سجل صافى أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن العام المالي الماضي 1.04 مليار ريال مقابل 192.4 مليون ريال فى عام 2021 بارتفاع تجاوزت نسبته 440%.