"السعودية للكهرباء" توصي بتوزيع 7% أرباحاً نقدية عن 2022

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022، بإجمالي نحو 2.917 مليار ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 4.167 مليار سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.70 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.

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وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وأعلنت "السعودية للكهرباء"، عن تحقيق صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليار ريال) لعام 2022م مبلغ 7.5 مليار ريال، مقابل مبلغ 6.7 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 11%.