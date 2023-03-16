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أسمنت المنطقة الشمالية أسمنت الشمالية
أسمنت المنطقة الشمالية
سوق السعودية

أرباح "أسمنت الشمالية" ترتفع 5.4% إلى 112.45 مليون ريال في 2022

الارتفاع جاء نتيجة زيادة حجم المبيعات وارتفاع العائد من الاستمارات الخارجية

دبي - العربية.نت
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أظهرت البيانات المالية لشركة "أسمنت المنطقة الشمالية"، ارتفاع أرباح عام 2022 بنسبة 5.41% إلى 112.45 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح بقيمة 106.67 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الارتفاع في صافي الربح خلال 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة المبيعات وارتفاع العائد من الاستمارات الخارجية مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع الأعباء التمويلية الملحوظ مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت مبيعات "أسمنت المنطقة الشمالية" بنسبة 9.97% إلى 617.95 مليون ريال في 2022، مقارنة بنحو 561.91 مليون ريال مبيعات في 2021.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن تعيين سليمان بن سليم الحربي رئيسا لمجلس الإدارة، وفيصل بن حمد الصقير نائبا للرئيس، وسعود بن سعد العريفي عضو مجلس الإدارة المنتدب.

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