أرباح "العربية للتعهدات" ترتفع 33.2% إلى 274.7 مليون ريال في 2022

ارتفع صافي أرباح الشركة "العربية للتعهدات الفنية" بنسبة 33.19% في 2022، إلى نحو 274.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 206.24 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الارتفاع في صافي الربح خلال 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة أسباب رئيسية منها التركيز على نهج واستراتيجية الشركة في عمليات التحول الرقمي ومواصلة التوسع الجغرافي محلياً وإقليمياً والذي ترتب عليه الدخول في تحالفات استراتيجية ومشاريع جديدة تدعم خطط الشركة التسويقية والإعلانية وتحقق النمو المستدام في كافة قطاعات الشركة التشغيلية.

مادة اعلانية

وأضافت أن الاستمرار في عمليات التحول الرقمي ساهم في نمو قاعدة العملاء وزيادة المساحات الإعلانية المتوافرة لدى الشركة مما ترتب عليه ارتفاع القدرة الاستيعابية لعدد أكبر من الحملات الإعلانية.

وارتفعت مبيعات "العربية للتعهدات" بنسبة 56.28% إلى 1.12 مليار ريال في 2022، مقارنة بنحو 720.63 مليون ريال مبيعات في 2021.