ارتفاع أرباح "أسمنت السعودية" 20% إلى 399 مليون ريال في 2022

ارتفع صافي ربح شركة الأسمنت السعودية، بنسبة 20.16% في 2022، إلى نحو 398.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 331.9 مليون ريال في 2021.

وقالت "أسمنت السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021، يعود إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بسبب ارتفاع متوسط سعر البيع رغم انخفاض كمية المبيعات، وكذلك بسبب انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض مصروف الزكاة وارتفاع حصة الشركة في ربح استثمار في شركة زميلة.

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وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.

وارتفعت إيرادات "الأسمنت السعودية" بنسبة 0.72% في 2022، إلى نحو 1.42 مليار ريال، مقابل نحو 1.41 مليار ريال في 2021.