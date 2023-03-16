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شركة هرفي للخدمات الغذائية
سوق السعودية

تراجع أرباح "هرفي للأغذية" 98% إلى 3.5 مليون ريال في 2022

بسبب انخفاض المبيعات وزيادة نسبة تكلفة المبيعات

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة هرفي للخدمات الغذائية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 97.66% إلى نحو 3.5 مليون ريال في 2022، مقابل نحو 151.8 مليون ريال في 2021.

وهو ما أرجعته "هرفي للأغذية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إلى انخفاض المبيعات وزيادة نسبة تكلفة المبيعات وزيادة المصاريف التسويقية والبيعية، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية.

وجاء ذلك مع قيام الشركة خلال الربع الرابع من عام 2022 بدعم مخصص الذمم المدينة التجارية ومخصصات أخرى لانخفاض الأصول والممتلكات ومخصص المخزون بطيء الحركة، بالإضافة إلى الأثر المالي لإعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للأصول المؤجرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي IFRS 16.

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وانخفضت إيرادات "هرفي" بنسبة 5.7% في 2022، إلى نحو 1.24 مليار ريال، مقابل نحو 1.32 مليار ريال في 2021.

كان صافي أرباح "هرفي للأغذية" قد انخفض بنسبة 38.02% خلال التسعة أشهر المنهية في 30 سبتمبر 2022، إلى نحو 69.53 مليون ريال، مقابل 112.2 مليون ريال أرباحها في الفترة المقارنة من 2021.

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