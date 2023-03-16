62.9 مليار درهم إيرادات "دي بي ورلد" العام الماضي بنمو 58.9%

سجلت إيرادات شركة "دي بي ورلد" المحدودة (موانئ دبي العالمية) عن العام المالي الماضى 2022، نمو إجماليا بنسبة 58.9%، لتصل إلى 62.89 مليار درهم.

وزادت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتصل إلى 18.41 ملياردرهم، وبلغت نسبة هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.3%.

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وذكرت الشركة أن إيراداتها ارتفعت بنحو 23.31 مليار درهم، لتصل إلى 62.89 مليار درهم بدعم من عمليات الاستحواذ، فيما كان نمو الإيرادات على أساس المقارنة المثلية مدفوعاً بالأداء القوي للموانئ ومحطات الحاويات والخدمات البحرية وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وارتفعت إيرادات الأنشطة المتعلقة بالحاويات بنسبة 12.1% مدفوعة بارتفاع الطلب على الخدمات الداعمة للحاويات، كما ارتفعت إيرادات الأنشطة غير المتعلقة بالحاويات على أساس المقارنة المناظرة بنسبة 18.3% مع أداء قوي لشركة "يونيفيدر" نظراً لتحسّن متوسط أسعار الشحن.

وزادت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتصل إلى 18.41 مليار درهم،وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.3% خلال العام، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 37.2% مقارنة بعام 2021.

تجميع السيولة

وأدى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية إلى تعزيز الميزانية العمومية للشركة ويؤدي إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشراكات والتسييل لجمع ما يزيد على 29.38 مليار درهم لتقوية الميزانية العمومية للشركة بصورة كبيرة وتوفير المرونة على المدى الطويل.

وجمعت صفقتا الشراكة مع شركة "كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك" - (سي دي بي كيو) (CDPQ)، وشركة "حصانة الاستثمارية" (Hassana) ، استثماراً قيمته 27.17 مليار درهم للاستفادة من إمكانات النمو في المنطقة، فضلاً عن توسيع نطاق الشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية (NIIF) في الهند، وبدء شراكة جديدة مع مؤسسة "بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII)؛ ذراع التطوير الاستثماري للحكومة البريطانية، لتجمع نحو 2.20 مليار درهم .

وذكرت الشركة أن السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية زادت بنسبة 20.6%، لتسجّل 16.34 مليار درهم في 2022، مقارنة بـ 13.55 مليار درهم في 2021.

نظرة مستقرة

ورفعت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني لشركة "دي بي ورلد" عند الفئة الاستثمارية (Baa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة بشأن الأداء المالي المحسّن والميزانية العمومية القوية، كما رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية (BBB-‎) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتلتزم "دي بي ورلد" بالتصنيف الاستثماري القوي على المدى المتوسط.

و استثمرت الشركة مصاريف رأسمالية بلغت قيمتها 6.29 مليار درهم مقارنة بـنحو 5.11 مليار درهم عبر محفظتها الحالية، و تبلغ توقعات المصاريف الرأسمالية لعام 2023 نحو 6.24 مليار درهم ، وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجدة بالمملكة العربية السعودية، وميناء "لندن جيتواي"في المملكة المتحدة،وميناء داكاربالسنغال،وميناء"بنانا" بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميناء "كالاو" في بيرو، و"دي بي ورلد لوجستيكس" بجنوب أفريقيا.

وقالت الشركة: "أداء قوي خلال عام 2022 وبداية مشجّعة لعام 2023، وبالنظر إلى المستقبل لا تزال "دي بي ورلد" متفائلة بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل للتجارة العالمية، مع التركيز على تقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع من أجل دفع عملية النمو ‏والإيرادات".

‏قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد": إن نمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31.0%، لتتجاوز 18.41 مليار درهم العام الماضي يوضح أن استراتيجيتنا في التركيز على البضائع ذات الهامش المرتفع، وتقديم الحلول المتكاملة لسلاسل التوريد ستستمر في تحقيق عائدات مستدامة على المدى الطويل".