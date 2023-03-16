"الكابلات": حكم ابتدائي برفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الخميس، عن استلام الحكم القضائي برفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أنه بناءً على إفادة المستشار القانوني للشركة فإن قرار المحكمة لا يعتبر نهائياً، ويحق للشركة الاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر وفقاً للقواعد المقررة نظاماً خلال مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار.

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وأشارت إلى أنه يصعب تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من هذا الحدث حالياً.

وقالت "الكابلات"، إنها مستمرة في العمل على تنفيذ خطة الإنقاذ وإعادة الهيكلة المالية الموضوعة من قبل إدارتها التنفيذية ومجلس إدارتها الذين يؤكدون على أن استمرارية الشركة وحفظ حقوق مساهميها أهم أولوياتهم.