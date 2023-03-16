اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الكابلات السعودية مناسبة
شعار شركة الكابلات السعودية
سوق السعودية

"الكابلات": حكم ابتدائي برفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي

الشركة تؤكد الاستمرار في العمل على تنفيذ خطة الإنقاذ وإعادة الهيكلة المالية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الخميس، عن استلام الحكم القضائي برفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أنه بناءً على إفادة المستشار القانوني للشركة فإن قرار المحكمة لا يعتبر نهائياً، ويحق للشركة الاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر وفقاً للقواعد المقررة نظاماً خلال مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار.

وأشارت إلى أنه يصعب تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من هذا الحدث حالياً.

وقالت "الكابلات"، إنها مستمرة في العمل على تنفيذ خطة الإنقاذ وإعادة الهيكلة المالية الموضوعة من قبل إدارتها التنفيذية ومجلس إدارتها الذين يؤكدون على أن استمرارية الشركة وحفظ حقوق مساهميها أهم أولوياتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اليسار الفرنسي يهدد باستمرار الاحتجاجات حال إقرار قانون التقاعد اليسار الفرنسي يهدد باستمرار الاحتجاجات حال إقرار قانون التقاعد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط