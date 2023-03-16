"المركزي" السعودي يصرح لشركة "التميز" بممارسة نشاط الدفع الآجل

صرح البنك المركزي السعودي "ساما"، لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات لممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة.

وجاء الإعلان استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي، ونظام مراقبة شركات التمويل، حيث يهدف التصريح لهذا النشاط إلى تمويل العميل لشراء السلع والخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل، وفقا لبيان أصدره البنك واطلعت عليه "العربية.نت".

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وذكر البنك أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دوره الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

وأكد البنك السعي المستمر لدعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.