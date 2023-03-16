"بوينغ" تستأنف تسليم الطائرة 787 دريملاينر

أكدت شركة "بوينغ"، اليوم الخميس، أنها سلمت طائرة من طراز دريملاينر 787 إلى الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، وهي أول طائرة تسلمها منذ توقف عمليات التسليم في أواخر فبراير/شباط عندما أعلنت وجود مشكلة في بيانات أحد المكونات.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الشهر الماضي، أن "بوينغ" أوقفت تسليم الطائرات بسبب خطأ في تحليل البيانات مرتبط بحاجز الضغط الأمامي للطائرة، وهو خطأ اكتشفته الشركة بعد مراجعة سجلات الاعتماد.

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وقالت الإدارة يوم الجمعة، إنها اطمأنت لحل المشكلة ووافقت على أن تستأنف "بوينغ" تسلم الطائرات 787. وقالت مصادر إن من المتوقع أن ترسل "بوينغ" طائرة أخرى من طراز 787 إلى أميركان إيرلاينز قريبا.

وتلقت شركة "بوينغ" طلبيات لحوالي 200 طائرة دريملاينر على مدى الأشهر الأربعة المنصرمة بموجب الاتفاق السعودي وطلبيات أخرى من يونايتد إيرلاينز وإير إنديا.