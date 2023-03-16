"طاقة" الإماراتية تقر سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من 2023 – 2025

وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية أمس الأربعاء، على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من 2023 – 2025.

وتنصُّ السياسة على توزيع أرباح ثابتة ومتغيّرة، بحيث تكون الأرباح الثابتة من أعمال قطاع المرافق في المجموعة بقيمة 3.25 فلس للسهم خلال عام 2023، و3.5 فلس للسهم خلال عام 2024،و3.75 فلس للسهم خلال عام 2025 وستوزع الشركة هذه الأرباح على أساس ربع سنوي تماشياً مع السياسة السابقة وفقا لبيان نقلته "وام".

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أما الأرباح المتغيرة، فستكون من قطاع أعمال النفط والغاز في المجموعة، وسيتمّ احتسابها وفقاً لنسبة مئوية تقديرية من صافي الأرباح السنوية لهذا القطاع، وسيجري توزيعها مرة واحدة سنوياً بعد الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

وأعلنت "طاقة" عن توزيع أرباحٍ خاصة للعام 2022 بقيمة 2.1 فلس للسهم، إضافة إلى أرباحٍ عادية للربع الأخير من العام نفسه بمقدار 1.2 فلس للسهم، وكانت الشركة وزعت أرباحاً ربع سنوية بقيمة 0.6 فلس للسهم في كلٍّ من الأرباع الثلاثة الأولي من العام 2022، وبذلك بلغ إجمالي الأرباح الموزّعة خلال عام 2022 بمقدار 5.1 فلس للسهم.

توسيع مجلس الإدارة

كما وافق المساهمون على توسيع مجلس الإدارة بحيث يضم 11 عضواً بدلاً من 9 أعضاء، ثم انتخبوا مجلس الإدارة الجديد لفترة ثلاثة أعوام، ويضم المجلس محمد حسن السويدي رئيس مجلس الإدارة وخليفة سلطان السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس منصور محمد المُلّا وحمد عبد الله الحمّادي وعبد العزيز عبد الله الهاجري وإيمان عبد الغفور القاسم وموزة سعيد الرميثي وسامية بوعزّة توفيق و كلاوس ديتر ماوباخ وكريستوفر جيفري فينلايسون وجاسم حسين ثابت.

وكانت مجموعة "طاقة" قد أعلنت في فبراير الماضي عن نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، حيث سجّلت زيادة في دخلها الصافي الذي بلغ 8 مليارات درهم وذكرت أن نتائجها المالية القوية استندت على أعمالها المتعاقد عليها في قطاع المرافق، والتحسّن الملحوظ في أسعار السلع الأساسية.