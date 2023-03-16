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اقتصاد مصر

"هتشيسون بورتس" تستثمر 700 مليون دولار في ميناءين مصريين

وحدة الموانئ التابعة لشركة "سي.كيه هتشيسون هولدنغز" ترفع استثماراتها في مصر إلى 1.5 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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قالت "هتشيسون بورتس"، وحدة الموانئ التابعة لشركة "سي.كيه هتشيسون هولدنغز"، اليوم الخميس، إنها ستستثمر نحو 700 مليون دولار في ميناءين مصريين رئيسيين، ليرتفع إجمالي استثماراتها في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.

وأضافت "هتشيسون بورتس" أنها ستستثمر في تطوير محطة جديدة للحاويات في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وفي رصيف 100، وهو محطة حاويات جديدة في الإسكندرية على البحر المتوسط.

وفي بيان منفصل، قالت شركة "كوسكو شيبينج بورتس ليمتد" إنها ستستثمر 25% في محطة حاويات السخنة الجديدة وهي محطة جديدة شيدتها الحكومة المصرية، نقلاً عن رويترز.

وذكرت الشركة أن مدة تشغيل المشروع 30 عاما وإجمالي الاستثمار نحو 375 مليون دولار. وستصل طاقة المشروع إلى 1.7 مليون حاوية مكافئة.

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