"ميتا" تطلق خدمة توثيق حسابات فيسبوك وإنستغرام في أميركا
خدمة التحقق ستمنح المستخدمين شارة زرقاء بعد التحقق من حساباتهم
أعلنت "ميتا"، عن إطلاق خدمة الاشتراك الخاصة بها في الولايات المتحدة، ما يسمح لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" بدفع أموال مقابل الحصول على شارة التحقق.
وقالت الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي في بيان، إن خدمة التحقق ستمنح المستخدمين شارة زرقاء بعد التحقق من حساباتهم باستخدام هوية حكومية، مع دفع 11.99 دولار شهرياً لمستخدمي الويب أو 14.99 دولار شهرياً على نظامي "إي أو إس" من "أبل" و"أندرويد".
وكشف مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، في فبراير الماضي، عن إطلاق خدمة اشتراك شهرية تمكن مستخدمي فيسبوك وإنستغرام من توثيق حساباتهم بمبلغ يصل إلى 14.99 دولار شهريا.
وأشار زوكربيرغ إلى أن الميزة الجديدة المسماة "Meta Verified" ستمنح المستخدمين علامة زرقاء على حساباتهم، لتأكيد هوياتهم ومحاربة محاولات انتحالها.
كما سيحصل المستخدمون على إمكانية الوصول المباشر لقسم دعم العملاء.
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