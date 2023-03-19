سوق السعودية
ارتفاع أرباح "الكيميائية السعودية" 14% إلى 80 مليون ريال في 2022
مبيعات الصناعات الدوائية والمتفجرات المدنية تدعم أرباح الشركة
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ارتفع صافي أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية" بنسبة 14.29% في 2022، ليصل إلى 80 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 70 مليون ريال في 2021.
وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح في 2022 يعود إلى ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وتحسن هامش الربح وتحقيق ربح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.
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وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية وارتفاع تكاليف التمويل وخسائر العملات الأجنبية.
وارتفعت إيرادات "الكيميائية" بنسبة 8.36% في 2022، إلى نحو 3.7 مليار ريال، مقابل نحو 3.4 مليار ريال في 2021.
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