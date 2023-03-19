ارتفاع أرباح "صناعة الورق" 55% إلى 46.9 مليون ريال في 2022

ارتفع صافي ربح الشركة السعودية لصناعة الورق بنسبة 54.85% في 2022، إلى نحو 46.89 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 30.28 مليون ريال في 2021.

وقالت "صناعة الورق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي ربح في 2022، يعود إلى الزيادة الملحوظة في المبيعات وذلك من خلال زيادة الحصة السوقية للشركة ونمو الطلب على منتجاتها الأمر الذي أدى إلى تحسين قيمة ونسبة مجمل الربح.

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وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار لب الورق والمواد الأولية والشحن في السوق العالمي والمحلي.

وتأثرت الشركة من أزمة سلاسل الإمداد العالمية التي تفاقمت خلال منتصف العام 2022 وأثرت على كمية الإنتاج في الشركة وعلى تحقيق نتائج أفضل.

وقالت "صناعة الورق"، إنها بذلت جهوداً كبيرة لتوفير متطلبات واحتياجات السوق المحلي من خلال بناء مخزون من المواد الأولية يغطي احتياجاتها حتى منتصف عام 2023م ويغطي البداية المتوقعة لخط الإنتاج الجديد رقم 2.

وأضافت أن ذلك سوف يساهم في دعم تنفيذ خطة الشركة لإنتاج أقصى طاقة ممكنة دون انقطاع وتلبية أهدافها في التوسع وإعادة الانتشار لدعم توزيع المنتجات النهائية من اللفائف الورقية والمنتجات الجاهزة.

وأوضحت أن ارتفاع نسبة الفوائد البنكية كان له إثر في ارتقاع المصاريف التمويلية بشكل ملحوظ في العام 2022 ولم يؤثر ذلك على وفاء الشركة في سداد القروض والفوائد والالتزامات الأخرى في مواعيدها وتخفيض أرصد القروض البنكية الطويلة والمتوسطة الأجل.