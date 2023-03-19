سوق السعودية
انخفاض أرباح "أسمنت الشرقية" 25.91% إلى 143 مليون ريال في 2022
أكدت أن هناك 6 عوامل وراء انخفاض الأرباح السنوية
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أعلنت شركة "أسمنت المنطقة الشرقية" عن النتائج المالية لعام 2022، مسجلة انخفاضا في صافي الأرباح السنوية بنسبة 25.91% إلى 143 مليون ريال، مقارنة بأرباح 193 مليون ريال حققتها الشركة خلال عام 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال 2022 على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع تكلفة مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية، وانخفاض الحصة في نتائج شركة زميلة، وارتفاع مصاريف التمويل، وارتفاع المصاريف الأخرى، وانخفاض في قيمة الاستثمار في شركة زميلة.
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وارتفعت مبيعات الشركة في 2022، بنسبة 3.43% إلى 784 مليون ريال، مقارنة مع 758 مليون ريال مبيعات في العام 2021.
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