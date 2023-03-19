اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسمنت المدينة
شعار شركة أسمنت المدينة
سوق السعودية

تراجع أرباح "أسمنت المدينة" 28% إلى 115 مليون ريال في 2022

الشركة توصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت المدينة بنسبة 28.24% في العام 2022، إلى نحو 115.01 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 160.28 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح يعود إلى الانخفاض في قيمة وكمية المبيعات.

تراجعت مبيعات "أسمنت المدينة" بنسبة 13.15% في 2022 إلى نحو 431.38 مليون ريال، مقابل نحو 496.73 مليون ريال في 2021.

إطلاق المرحلة الأولى من "حافلات الرياض" بعدد 340 حافلة اقتصاد اقتصاد السعودية إطلاق المرحلة الأولى من "حافلات الرياض" بعدد 340 حافلة

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة أسمنت المدينة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022، بإجمالي 70 مليون ريال، لعدد 140 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الثلاثاء 21 مارس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع 4 أبريل 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة الباكستانية تلوح بحل حزب عمران خان الحكومة الباكستانية تلوح بحل حزب عمران خان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط