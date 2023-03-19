نمو أرباح "الحفر العربية" 16% إلى 137 مليون ريال في الربع الرابع

أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة الحفر العربية، ارتفاع صافي الربح بنسبة 16% في الربع الرابع من 2022 إلى نحو 137 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 118 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وبحسب بيان "الحفر العربية" على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، فإن صافي الربح ارتفع بنسبة 103.8% في 2022، ليصل إلى نحو 557.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 273.6 مليون ريال في 2021.

مادة اعلانية

وقالت "الحفر العربية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الزيادة في صافي الربح خلال 2022، مقارنة بالعام 2021، تعود إلى النمو القوي في الإيرادات والمدفوع بالطلب القوي على منصات الحفر، ما أدى إلى زيادة استخدام الحفارات بالإضافة إلى زيادة معدل التسعير اليومي للحفر، لا سيما في قطاع الحفر البحري.

وأشارت الشركة إلى تسوية التزامات ضريبية مؤجلة بشكل استثنائي لمرة واحدة بقيمة 74 مليون ريال، والتي تم استدراك أثرها والإفصاح عنها في الربع الثالث من عام 2022.