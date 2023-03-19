"أكوا باور" توقع اتفاقيات لمشاريع طاقة شمسية في أوزبكستان بقيمة 2.5 مليار دولار

أعلنت شركة "أكوا باور" عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان، لتطوير وبناء وتشغيل وملكية لثلاث منشآت لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تبلغ 1400 ميجاوات وثلاثة أنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية تبلغ 1500 ميجاوات ساعة، بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذه المرافق ستقام في مناطق طشقند وسمرقند وبخارى في أوزبكستان، وأن مدة العقد 25 سنة.

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وأضافت أن اتفاقيات شراء الطاقة لثلاث محطات تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، حيث تبلغ قدرة احدى المحطات 400 ميجاوات بالإضافة إلى محطتين بقدرة 500 ميجاوات لكلٍ منها. وأنظمة تخزين طاقة من خلال البطاريات بسعة إجمالية تبلغ 1500 ميجاوات ساعة والمتواجدة في مناطق طشقند وسمرقند وبخارى في أوزبكستان، على التوالي.

وأوضحت أنه من المتوقع بدء الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري بحلول الربع الثالث من عام 2025 والربع الثالث من عام 2026.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم تقليص 1.6 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا وإمداد 1.1 مليون أسرة بالطاقة عند اكتمال المشروع.