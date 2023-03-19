"فاينانشال تايمز": بنك "UBS" يعرض شراء "كريدي سويس" مقابل مليار دولار

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن عرض بنك "UBS" شراء "كريدي سويس" مقابل مليار دولار، حيث تخطط السلطات السويسرية لتغيير قوانين البلاد لتجاوز تصويت المساهمين على الصفقة بينما يسارعون إلى إبرام صفقة قبل يوم الاثنين.

من المقرر توقيع صفقة جميع الأسهم بين أكبر بنكين في سويسرا في أقرب وقت مساء اليوم الأحد وسيتم تسعيرها بجزء بسيط من سعر إغلاق "كريدي سويس" يوم الجمعة.

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وقال أشخاص مطلعون إن الشروط الحالية غير عادلة لبنك كريدي سويس ومساهميه. وانتقد آخرون الخطط لإبطال قواعد حوكمة الشركات العادية عن طريق منع تصويت المساهمين في "UBS"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" واطلعت عليه "العربية.نت".

كان هناك اتصال محدود بين المقرضين وتأثرت شروط الصفقة بشدة مع تدخل البنك الوطني السويسري، وفقا للمصادر التي أضافت أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أعطى موافقته على تقدم الصفقة.

في حين أن الشروط الحالية تقدر قيمة أسهم "Credit Suisse" بما يصل إلى 1 مليار دولار ، فإن هذا الرقم لا يعكس المخصصات الإضافية التي سيتخذها البنك الوطني السويسري لضمان إتمام الصفقة.

دخل الجانبان في مناقشات مع المنظمين منذ يوم الأربعاء، عندما طلب بنك كريدي سويس من البنك الوطني السويسري تزويده بخط ائتمان طارئ قيمته 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار).

عندما فشل هذا الدعم في وقف الانخفاض في سعر سهمه ومنع العملاء المذعورين من سحب أموالهم، تدخل البنك المركزي لفرض الاندماج بعد أن أصبح قلقًا بشأن جدوى ثاني أكبر مقرض في البلاد.

أفادت "فاينانشيال تايمز" أن تدفقات الودائع الخارجة من "كريدي سويس" تجاوزت 10 مليارات فرنك في اليوم في أواخر الأسبوع الماضي. قام العملاء بسحب 111 مليار فرنك سويسري من المجموعة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

في ليلة السبت، اجتمع مجلس الوزراء السويسري في وزارة المالية للحصول على سلسلة من العروض التقديمية من المسؤولين الحكوميين والبنك الوطني السويسري، وهيئة تنظيم السوق Finma، وممثلين عن القطاع المصرفي.

وقال أشخاص مطلعون إن الحكومة تعد إجراءات طارئة لتسريع عملية الاستحواذ وتخطط لإدخال تشريعات تتجاوز فترة التشاور العادية التي مدتها ستة أسابيع المطلوبة لمساهمي "UBS" حتى يمكن إبرام الصفقة على الفور.

تم تصميم إطار الصفقة من قبل المنظمين السويسريين لتوفير أقصى قدر من الاستقرار للنظام المصرفي في البلاد، حسبما أفاد الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الأمر. حصلت السلطات السويسرية بالفعل على موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية ذات الصلة في الولايات المتحدة وأوروبا والتي من المتوقع أن تصدر بيانات منسقة اليوم.

وقال اثنان من الأشخاص إن "يو بي إس" سيقلص بشكل كبير بنك كريدي سويس الاستثماري ، بحيث لا يشكل الكيان المدمج أكثر من ثلث المجموعة المندمجة.

تسعى مجموعة "UBS" للحصول على تنازلات وحماية من الحكومة، لا سيما من أي قضايا قانونية معلقة وتحقيقات تنظيمية في "Credit Suisse" والتي قد تؤدي إلى غرامات أو خسائر، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت"، ومع ذلك، من غير المرجح أن تحصل على تعويض من أي خسائر في الأصول، على حد قول أحد الأشخاص المعنيين.

يريد "UBS" أيضًا أن يُسمح له بالتدرج في أي مطالب إضافية قد يواجهها بموجب القواعد العالمية لرأس المال التي تحكم أكبر البنوك في العالم.

ورفض البنك الوطني السويسري و"يو بي إس" و"كريدي سويس" التعليق.

وتواجه محادثات حل أزمة الثقة في "كريدي سويس" عقبات كبيرة، وقد يتعين إلغاء 10 آلاف وظيفة إذا جرى دمج البنكين