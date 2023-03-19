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عقارات السعودية

"SRC" توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري مع "مصرف الراجحي" بقيمة 5 مليارات ريال

أكدت السعودية لإعادة التمويل العقاري أن هذه الاتفاقية تعد الأكبر من نوعها في القطاع البنكي السعودي

دبي - العربية.نت
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وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 5 مليارات ريال، مع مصرف الراجحي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة "SRC" فابريس سوسيني، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد عبد الله المقبل، تأتي امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري؛ وتقديم حلول SRC لجهات التمويل العقاري لدعم النمو والاستقرار المالي في سوق التمويل العقاري.

وذكرت أنه هذه الاتفاقية تعد الأكبر من نوعها في القطاع البنكي السعودي.

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وقال الرئيس التنفيذي لــ "SRC"، فابريس سوسيني: "تعد هذه الاتفاقية مع مصرف الراجحي علامة فارقة ضمن نهجنا الاستراتيجي لدعم سوق الإسكان المزدهر في المملكة من خلال دعم تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين. كما تأتي من ضمن شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات التمويلية بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، بهدف إنشاء سوق ثانوية نشطة وقوية للتمويل العقاري السكني، وتزويد السوق المحلية بالسيولة اللازمة، إضافة إلى تمكين عدد أكبر من المواطنين للاستفادة من حلول التمويل العقاري السكني المرنة التي تتناسب مع تطلعاتهم والتي تؤدي إلى زيادة نسب ملكية المنازل في المملكة، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030".

وصرح وليد عبد الله المقبل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف قائلا: "تعد هذه الاتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خطوة مهمة في تعزيز تعاوننا الاستراتيجي مع الشركة وداعمة لجهودنا المشتركة المستمرة لتقديم حلول التمويل العقاري المرنة وبأسعار معقولة، بما يساهم في تحقيق توجهنا الاستراتيجي لتوفير حلول مالية مستدامة ولتلبية احتياجات قاعدة أكبر من العملاء والطلب المتزايد على ملكية المنازل في المملكة".

وأضافت أن هذا التوقيع يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية الرائدة في المملكة بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، حيث تقدم الشركة حلول إدارة السيولة والمخاطر ضمن الميزانيات العمومية بهدف دعم جهود جهات التمويل من البنوك وشركات التمويل العقاري وتعزيز قدراتهم على النمو في سوق التمويل العقاري بما يرفع من نسب التملك للمنازل في المملكة.

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