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أسمنت أم القرى
أسمنت أم القرى
سوق السعودية

أرباح "أسمنت أم القرى" تتراجع 71.77% إلى 23 مليون ريال في 2022

المبيعات السنوية للشركة تراجعت 20.66% إلى 221.22 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "أسمنت أم القرى"، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 71.77% في 2022، إلى نحو 22.98 مليون ريال، مقارنة بنحو 81.43 مليون ريال أرباح في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الربح خلال 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في كمية وقيمة المبيعات، وارتفاع تكلفة المبيعات لطن الأسمنت، وارتفاع مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية.

وأضافت أن ضمن الأسباب العوامل الاستثنائية الأخرى للأحداث خلال العام مثل إثبات الغرامة المالية من إحدى الجهات الحكومية بمبلغ 10 ملايين ريال تخص سنوات سابقة، حدوث عطل فني رئيسي في إحدى مكونات طاحونة الأسمنت رقم (1).

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وتراجعت مبيعات الشركة في 2022، بنسبة 20.66% إلى 221.22 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 278.83 مليون ريال في 2021.

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