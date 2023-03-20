استقالة "بادمنثان" الرئيس التنفيذي لـ"أكوا باور".. وتعيين "ماركو أرتشيلي" خلفاً له

أعلنت شركة "أكوا باور" عن موافقة مجلس إدارتها على قبول طلب سنثاريسان بادمنثان بالاستقاله من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة اعتبارا من اليوم الاثنين، الموافق 20 مارس 2023م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سنثاريسان بادمنثان وافق على استمراره كعضو في مجلس الإدارة.

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وأضافت أن قرار المجلس تعيين ماركو أرتشيلي رئيساً تنفيذياً للشركة يبدأ اعتبارا من اليوم.

وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي الشركة تقدموا بالشكر لـ"سنثار يسان بادمنثان" لجهوده خلال فترة قيادته للشركة والتي استمرت على مدى السنوات الثماني عشرة الماضية، والعطاء الذي قدمه خلال تلك الفترة لجعلها شركة عالمية رائدة في مجال توليد الطاقة المتجددة وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر والتي تكللت بالنجاح في إدراجها كشركة مساهمة عامة.

كما رحب أعضاء مجلس الإدارة بـ"ماركو أرتشيلي" في أكوا باور متمنين له التوفيق في قيادة الشركة في مهمتها لقيادة تحول الطاقة على النطاق العالمي.

يعتبر ماركو أرتشيلي أحد الرواد في مجال الطاقة حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا. وعمل "ماركو" كرئيس لشركة "إي بي إنيرجي" حيث كان مسؤولا عن دخول ونمو مصادر الطاقة المتجددة في "إي بي اتش" وهي سابع أكبر منتج للكهرباء في أوروبا.

كما سبق أن عمل "ماركو" على مدى 16 عامًا في شركة "إينيل" حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إينيل" في أميركا الشمالية وسلوفينسك إلكترين، وقبل تلك الفترة شغل مناصب تنفيذية في شركة جنرال إلكتريك باور سيستمز وفي إدارة المشاريع والبناء.