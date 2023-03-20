"الأهلي السعودي" يكشف تطورات استثماره في "كريدي سويس".. والسهم يرتفع 2%

أعلن البنك الأهلي السعودي عن آخر التطورات المتعلقة باستثماره في مجموعة كريدي سويس، موضحاً أن قام في نوفمبر 2022م باستثمار 5.5 مليار ريال أي ما يعادل 9.88% في مجموعة كريدي سويس كجزء من مشاركته في عملية زيادة رأس المال.

وقال "الأهلي السعودي" في بيان على "تداول السعودية"، إنه وفقاً للقوائم المالية لعام 2022 والتوقعات المالية لسنة 2023 المعلنة مسبقًا، فإن الاستثمار في مجموعة كريدي سويس أقل من 0.5% من إجمالي أصول البنك الأهلي السعودي، و1.7% من محفظة البنك الاستثمارية كما في ديسمبر 2022.

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وأضاف أن فيما يتعلق بكفاية رأس المال، فإن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية نحو 15 نقطة أساس كما في ديسمبر 2022م.

وبشأن آخر التطورات المعلنة، يتوقع أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة نحو 35 نقطة أساس.

وأشار البنك الأهلي السعودي، إلى أنه لا يوجد أي تأثير على أرباحه.

وأوضح أن أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة كريدي سويس لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023.

يذكر أن أصول البنك الأهلي السعودي تزيد على 945 مليار ريال، كما يتمتع البنك برأس مال قوي وسيولة جيدة أعلى من المتطلبات النظامية. وفي الوقت الذي تُعد فيه المملكة العربية السعودية من بين أسرع الدول نموًا ضمن مجموعة العشرين، يواصل البنك الأهلي السعودي تركيزه على استراتيجيته الأساسية والاستفادة من فرص النمو المحلية.

كان بنك UBS قد وافق على شراء منافسه الأصغر "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيسي في الصفقة، حيث سعت الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.

يأتي ذلك، فيما ارتفع سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 2.22% عند سعر 43.7 ريال، عند الساعة 12:30 بتوقيت الرياض، وذلك بعد أن خسر نحو 2%، في مطلع التعاملات.