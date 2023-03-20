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شركة العرض المتقن
شعار شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
سوق السعودية

نمو أرباح "العرض المتقن" 63% إلى 132 مليون ريال في 2022

حجم المشاريع تحت التنفيذ لدى الشركة يصل لمستويات قياسية عند 1.73 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية بنسبة 63.06% في 2022، إلى نحو 131.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 80.62 مليون ريال في 2021.

وقالت "العرض المتقن" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح في 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 41.5% إلى 927.2 مليون ريال، حيث استمر زخم النمو في جميع خطوط الأعمال لدى الشركة على مستوى تجربة العميل والتشغيل والصيانة وتطوير البرمجيات.

ووصل حجم المشاريع تحت التنفيذ لمستويات قياسية عند 1.73 مليار ريال في السنة المالية 2022، بزيادة ملحوظة نسبتها 55% على أساس سنوي.

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بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة خلال العام 2022 العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية لتسريع أهدافها المتمثلة في تعزيز مكانتها في السوق، وزيادة المنتجات والخدمات والتركيز على الابتكار.

وارتفع إجمالي الربح بشكلٍ ملحوظ بنسبة 55.5% في السنة المالية 2022 ليصل إلى 180.4 مليون ريال، مدعومًا بشكل أساسي بتحسن أداء الإيرادات. ونتج عن ذلك هامش إجمالي الربح قدره 19.5%، مقارنة بـ 17.7% في السنة المالية 2021.

وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 60.1% إلى 138.1 مليون ريال في السنة المالية 2022، متجاوزا إلى حدٍ كبير الزيادة البالغة 34% في مصاريف البيع والمصروفات العمومية والإدارية، تماشياً مع زيادة نشاط المبيعات خلال العام 2022.

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