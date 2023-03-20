"أمازون" تستغني عن 9 آلاف موظف بعد تسريح 18 ألفا في يناير

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي غاسي في مذكرة للموظفين اليوم الاثنين، إن الشركة تخطط لإلغاء 9 آلاف وظيفة أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة.

سيمثل خفض الوظائف ثاني أكبر جولة لتسريح العمال في تاريخ الشركة، إضافة إلى 18 ألف موظف قالت الشركة إنها ستسرحهم في يناير/كانون الثاني.

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وبحسب المذكرة، قال غاسي إن المرحلة الثانية من عملية التخطيط السنوي للشركة اكتملت هذا الشهر، وأدت إلى تخفيضات إضافية في الوظائف.

وأضاف أن "أمازون" ستستمر في التوظيف في بعض المجالات الاستراتيجية.

قال قاسي: "قد يتساءل البعض لماذا لم نعلن عن هذه التخفيضات في الوظائف مع تلك التي أعلنا عنها قبل شهرين. الإجابة المختصرة هي أنه لم يتم الانتهاء من تحليلات جميع الفرق في أواخر الخريف. وبدلا من التسرع في إجراء هذه التقييمات دون بذل العناية المناسبة، اخترنا مشاركة هذه القرارات كما اتخذناها حتى يكون لدى الأشخاص دراية بتلك المعلومات في أسرع وقت ممكن".

وفي فبراير الماضي، طلبت شركة "أمازون" من الآلاف من عمالها العودة إلى المكتب لمدة 3 أيام على الأقل في الأسبوع، وفقاً لمذكرة الشركة التي أصدرها الرئيس التنفيذي آندي جاسي.

وتدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ في الأول من مايو، والتي تمثل نهاية سياسة الشركة الصديقة للعمل عن بُعد أو الهجين التي كانت سارية في أمازون سابقاً. كما يأتي بعد شهر من تأكيد "أمازون" خططها لتسريح أكثر من 18 ألف عامل وسط حالة عدم يقين أوسع في الاقتصاد.

وفي سياق دفاعه عن تغيير سياسة الشركة، جادل جاسي بأن العمل من المكتب من شأنه أن يؤدي إلى تعاون أفضل وتناقل ثقافة الشركة.