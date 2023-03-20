"المياه الوطنية" ترسي 3 عقود بقيمة 184.1 مليون ريال على شركة "الخريف"

أعلنت شركة "الخریف لتقنیة المیاه والطاقة" عن توقيع 3 عقود مع شركة "المياه الوطنية"، بقيمة 184.1 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد الأول بقيمة 89.83 مليون ريال يتضمن تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة محطات التنقية بمنطقة المدينة المنورة، وذلك ‬لمدة 36 شهرا.

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وأضافت أن العقد الثاني بقيمة 60.8 مليون ريال ويتضمن تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة محطتي الصرف الصحي المرحلة الأولى والثانية بالمدينة المنورة، وذلك ‬لمدة 36 شهرا.

وأوضحت أن العقد الثالث بقيمة 33.49 مليون ريال يتضمن تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة شبكات المياه والمحطات والآبار وملحقاتها بمدينتي حفر الباطن والقيصومة، وذلك ‬لمدة 36 شهرا.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للمشروعات سينعكس ابتداء من الربع الأول والثاني من العام 2023.