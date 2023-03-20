سوق السعودية
"الوطنية للبناء" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "مصرف الإنماء" بقيمة 85 مليون ريال
لتمويل متطلبات رأس المال العامل
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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق "الوطنية للبناء" عن توقيعها اتفاقية التسهيلات الائتمانية الممنوحة من "مصرف الإنماء" متوافقة مع الضوابط الشرعية لتمويل متطلبات رأس المال العامل، بقيمة 85 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل كفالة غرم وأداء مقدمة من رئيس مجلس الإدارة.
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وأضافت أن مدة التمويل 9 أشهر.
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