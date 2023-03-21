أرباح "الرياض للتعمير" تتراجع لـ 300.4 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع أرباح 2.5%

تراجعت أرباح شركة "الرياض للتعمير" في 2022، إلى 300.4 مليون ريال بانخفاض 5.62% على أساس سنوي، مقارنة بصافي ربح 318.3 مليون ريال في عام 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح السنوية خلال 2022، على أساس سنوي، يعود إلى إنخفاض الدخل من شركة تنال (شركة زميلة) بنسبة 16% نتيجة لانخفاض حجم مبيعات الأراضي مقارنة بالعام السابق، على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار البيع.

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وأضافت أن تكاليف الإيرادات ارتفعت خلال 2022، بنسبة 14% نتيجة استثمار الشركة في أعمال الصيانة الأساسية لتحسين وتطوير أصول الشركة وذلك لغرض الحصول على رخص سلامة المباني الإلزامية، بالإضافة الى استقطاب الكوادر البشرية في القطاعات التشغيلية مما سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.

وأشارت إلى ارتفاع مصاريف الزكاة في 2022 بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق لتبلغ 12.6 مليون ريال.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال للسهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2022م تماشياً مع استراتيجية الشركة والتي تسعى إلى الموازنة بين توزيع الأرباح والنمو المستدام.

وقالت إن اجمالي المبلغ الموزع 44.44 مليون ريال، موزعاً على عدد 177.7 مليون سهم، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.

وذكرت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية لاحقاً.

وأوضحت أن التوزيع سيكون عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتهيب بالمساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر.