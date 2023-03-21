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شركة الغاز والتصنيع الأهلية
سوق السعودية

أرباح "الغاز" ترتفع 6% إلى 214 مليون ريال العام الماضي

"الغاز والتصنيع": انخفاض المصاريف التشغيلية بنحو 10 ملايين ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 6.3% في 2022، إلى نحو 214.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 201.4 مليون ريال في 2021.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أرجعت "الغاز"، الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح بنحو 24 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، وانخفاض المصاريف التشغيلية بنحو 10 ملايين ريال.

وتعود زيادة الأرباح كذلك إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بنحو 29 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بنحو 3 ملايين ريال.

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وذكرت الشركة، أن الأرباح ارتفعت بالرغم من انخفاض إيرادات الاستثمارات بنحو 42 مليون ريال المتمثلة بشكل رئيسي من إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية وتوزيعات الأرباح المستلمة من الشركة الوطنية للغازات الصناعية، والحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بنحو 11 مليون ريال.

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