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الخريف لتقنية المياه والطاقة
شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة- "الخريف"
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "الخريف للمياه" 4% إلى 107 ملايين ريال في 2022

"الخريف للمياه": ارتفاع رسوم عقود تمويل المرابحة من 3.8 إلى 19.2 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة- "الخريف" بنسبة 3.98% في 2022، ليصل إلى نحو 107.44 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 103.33 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح السنوية، يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات إلى 822 مليون ريال بنسبة 44.46%، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات قطاع الحلول المتكاملة للمياه بنسبة 133.4%، وقطاع المياه بنسبة 29% وقطاع مياه الصرف الصحي بنسبة 9.1% متأثرة بشكل رئيسي بالدخول بمشاريع جديدة خلال السنة.

وأضافت أن صافي الربح ارتفع بالرغم من ارتفاع رسوم عقود تمويل المرابحة من 3.8 مليون ريال إلى 19.2 مليون ريال وبنسبة 410% متأثرا بارتفاع معدل الفائدة عالميا وتمويل المشاريع الجديدة.

وارتفع صافي الربح بالرغم من ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية من 2.9 مليون ريال إلى 6.3 مليون ريال وبنسبة 120%.

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