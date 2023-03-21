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المواساة
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "المواساة" إلى 599 مليون ريال في 2022

نمت إيرادات الشركة السنوية إلى 2.33 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة" بنسبة 3.63% في 2022، بعد الزكاة والضريبة، إلى نحو 599 مليون ريال، مقابل 578 مليون ريال أرباح 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن نمو الأرباح خلال 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية المتحققة نتيجة الزيادة المتحققة في أعداد الزيارات في قطاع العيادات الخارجية وارتفاع نسب الاشغال في الأقسام الداخلية، واستمرار تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، والاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة.

الجدير ذكره أن انخفاض هوامش الربحية خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية وغير التشغيلية المتصلة بتشغيل كل من مشروع توسعة مستشفى الدمام ومستشفى المواساة الجديد بالمدينة المنورة.

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وارتفعت إيرادات الشركة في 2022، بنسبة 8.86% إلى 2.33 مليار ريال، مقارنة بإيرادات بلغت 2.14 مليار ريال في 2021.

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