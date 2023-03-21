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ساكو
شعار الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"
سوق السعودية

ارتفاع خسائر "ساكو" 400% إلى 142.5 مليون ريال في 2022

مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية السنوية للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، ارتفاع خسائرها بنسبة 400.18% في 2022، إلى نحو 142.5 مليون ريال، مقابل نحو 28.49 مليون ريال خسائر في 2021.

وحددت "ساكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أسباب تحقيق الخسارة خلال 2022، بشكل رئيسي إلى 3 عوامل، هي انخفاض المبيعات بنسبة 11.7%، وزيادة مخصصات المخزون بقيمة 38.5 مليون ريال، بالإضافة إلى تخفيض قيمة بعض الأصول غير المالية والبالغ قيمتها 29.7 مليون ريال.

وتراجعت إيرادات "ساكو" إلى نحو 1.136 مليار ريال في 2022، مقابل نحو 1.273 مليار ريال في 2021.

وأوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات، بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2022، وذلك لدعم رأس المال العامل في الشركة.

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