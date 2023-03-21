انخفاض أرباح أسمنت الرياض 11% العام الماضي إلى 190 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت الرياض العام الماضي بنحو 11.18% ليسجل 189.8 مليون ريال، مقابل صافي أرباح 213.7 مليون ريال في عام 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن تراجع صافي الأرباح، بعد الزكاة والضريبة، يعود إلى انخفاض المبيعات بالرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مخصص مصروف الزكاة.

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وهبطت إيرادات الشركة العام الماضي بنسبة 10.89% لتسجل 598 مليون ريال، مقابل 617.06 مليون ريال في عام 2021.

وفي ديسمبر الماضي أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد مراجعة الوضع المالي للشركة والأرباح المبقاة المتوقعة حتى نهاية السنة 2022، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2022، بقيمة 90 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 120 مليون سهم.

وقالت أسمنت الرياض في بيان على "تداول السعودية -آنذاك- إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.