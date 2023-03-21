"إم آي إس" تجدد اتفاقية تمويل إسلامي بقيمة 258 مليون ريال سعودي

جددت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع البنك السعودي البريطاني بقيمة 258.8 مليون ريال سعودي.

وذكرت الشركة فى بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن تاريخ الحصول على التمويل اعتبارا من 20 مارس الجاري، فيما ينتهي أجل التسهيلات بنهاية هذا العام.

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وأوضحت أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسندات أمر بقيمة التسهيلات التي ستوجه لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.

و أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات "إدارات" عن توقيع عقد مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، بقيمة 5.1 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" يوم 6 مارس الجاري، إن العقد يهدف إلى توفير خدمات الحوسبة السحابية الخاصة لصالح إحدى الجهات الحكومية المستضافة داخل المملكة العربية السعودية لضمان مواءمتها مع لوائح سيادة البيانات، وستوفر الحوسبة السحابية الخاصة البنية التحتية كخدمة لاستضافة أحد التطبيقات الرئيسية من خلال مايكروسوفت (أزورستاك إتش سي أي) لصالح جهة حكوميةـ وأضافت أن مدة العقد 20 شهرا.