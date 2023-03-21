"دار الأركان" تسدد صكوكاً إسلامية بـ 500 مليون دولار

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري "دار الأركان"، عن قيامها بسداد كامل صكوك إسلامية بمبلغ 500 مليون دولار أميركي (الشريحة الخامسة، رقم التعريف الدولي للأوراق الماليةXS1794398831).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العدد الإجمالي للصكوك المستردة 500 ألف صك، ونسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 100%.

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وأوضحت أن تاريخ الإصدار 21 مارس 2018.

وأضافت أن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، وذلك من خلال دويتشه بنك (وكيل الدفع ووكيل حاملي الصكوك).

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الأول للعام المالي الحالي 2023م.

وذكرت أنها استخدمت مواردها الداخلية لسداد الصكوك في تاريخ الاستحقاق وتحويل مبلغ الصكوك إلى الحساب المخصص.