اتفاقية اندماج ملزمة بين "اتحاد الخليج الأهلية" و"الصقر للتأمين التعاوني"

وقعت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني مع شركة الصقر للتأمين التعاوني، اليوم، اتفاقية اندماج ملزمة.

وأوضحت الشركتان في بيانين اليوم لـ"تداول السعودية"، أنهما اتفقتا على اندماج الشركتين عبر تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار 1.152 سهم عادي مقابل كل سهم مصدر في شركة الصقر -معامل المبادلة- لصالح المساهمين المستحقين في شركة الصقر "أي المساهمون الذين يمتلكون أسهما صادرة في شركة الصقر كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج"، مقابل نقل أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية ودون دفع أي مقابل نقدي.

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وأوضحتا أن الاتفاق تم وفقًا للأنظمة السارية، وعلى وجه التحديد وفقًا لنظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما فيها لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وستنتقل بنفاذ صفقة الاندماج جميع حقوق والتزامات وأصول وعقود شركة الصقر إلى الشركة الدامجة، وتعد الشركة الدامجة خلفًا لشركة الصقر.

وقالت الشركتان إنه عملاً ببنود اتفاقية الاندماج، وفي حال إقرار صفقة الاندماج -بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية والتصويت عليها من قبل الجمعيتين غير العاديتين لكل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر وانقضاء فترة اعتراض الدائنين، والتي تكون لمدة أول 15 يوماً من فترة الثلاثين يوماً - كحد أدنى - السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت لصالح إتمام الصفقة، أو من تاريخ تسوية أية اعتراضات مقدمة (في حال تقديمها) - سوف تقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بزيادة رأسمالها من خلال إصدار 16.12 مليون سهم عادي جديد قيمتها الاسمية 10 ريالات للسهم الواحد -لأسهم الجديدة"- لصالح مساهمي شركة الصقر المستحقين بناءً على معامل المبادلة.

ويبلغ بذلك رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية مبلغا إجماليا وقدره 620.19 مليون ريال مقسمة على 62.019 مليون سهم عادي، سيملك من أصلها مساهمو شركة الصقر 16.12 مليون سهم أي ما يمثل نسبة 26 % من رأس المال بعد الزيادة، مع الإشارة إلى أن الأسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة الصقر المستحقين، على أن يتم إلغاء أسهم شركة الصقر المدرجة على تداول إلحاقاً لذلك.

وذكرت الشركتان أنهما ستعلنان أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاندماج المقترحة، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتعتزم الشركتان مواصلة أعمالهما كالمعتاد حتى الانتهاء من صفقة الاندماج المقترحة.