سوق السعودية
ارتفاع أرباح "أسمنت تبوك" 18% إلى 20.97 مليون ريال في 2022
أرجعت زيادة الأرباح السنوية إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات ومتوسط سعر البيع
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ارتفع صافي أرباح شركة "أسمنت تبوك" بنسبة 18.07% في 2022، إلى نحو 20.97 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 17.76 مليون ريال في 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن زيادة الأرباح في 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، وارتفاع متوسط سعر البيع.
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وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 30.2% في 2022، إلى نحو 297.55 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 228.53 مليون ريال في 2021.
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