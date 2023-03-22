ارتفاع أرباح "بي سي آي" 22% إلى 70 مليون ريال في 2022

ارتفع صافي ربح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، بنسبة 21.97% في 2022، ليصل إلى نحو 70.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 57.72 مليون ريال في 2021.

وأرجعت "بي سي آي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، ارتفاع الأرباح إلى الزيادة الملحوظة في المبيعات، وتحقيق أرباح من إعادة احتساب القيمة العادلة لمشتقات الأدوات المالية.

مادة اعلانية

ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 31.4% في 2022، إلى نحو 674.67 مليون ريال، مقابل نحو 513.38 مليون ريال في 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022، بإجمالي نحو 27.5 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 27.5 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع ريال لكل سهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.