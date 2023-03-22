تعيين عبدالرحمن الفقيه رئيسا تنفيذيا لـ"سابك"

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تعيين المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 21 مارس 2023 وفقا لبيان من الشركة على " تداول السعودية".

وقالت الشركة إن المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "برادفورد" بالمملكة المتحدة.

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كما شغل منصب الرئيس التنفيذي المكلف ونائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات، ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في كل من شركة سابك للمغذيات الزراعية، وشركة نساند للاستثمار، والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، ورئيس لجنة مصنعي البتروكيماويات، كما أنه عضو مجلس الإدارة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

كان مجلس إدارة الشركة قد قرر تكليف المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، بمهام الرئيس التنفيذي (المكلف) للشركة اعتباراً من 28 سبتمبر 2022، وذلك لمدة ستة أشهر.