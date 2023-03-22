أزمة مصرفية
صفقة "UBS" تعطل مكافآت بـ389 مليون دولار لموظفي "كريدي سويس"
يستند القرار إلى قانون البنوك السويسري الذي يسمح بفرض إجراءات متعلقة بالمكافآت
وضع القراءة
100% حجم الخط
علّقت الحكومة السويسرية، بشكل مؤقت، المكافآت المؤجلة لموظفي "كريدي سويس" التي لم يتم تنفيذها حتى عام 2022.
يأتي ذلك بعد صفقة الاستحواذ على البنك من قِبل منافسه "UBS".
مادة اعلانية
ويستند القرار إلى قانون البنوك السويسري الذي يسمح بفرض إجراءات متعلقة بالمكافآت إذا تم منح بنك من الناحية النظامية مساعدة حكومية مباشرة أو غير مباشرة من الأموال الفيدرالية.
يُذكر أن قيمة المكافآت تصل إلى نحو 360 مليون فرنك سويسري (389 مليار دولار) بنهاية 2022.
وأوضحت الحكومة أنها لا تريد أن يتأثر الموظفون الذين لم يتسببوا في الأزمة بهذا القرار.
يُذكر أن المجلس التنفيذي لكريدي سويس كان قد قرر الاثنين الماضي التنازل عن المكافآت للسنة المالية 2022.
اقرأ أيضاً
-
"بيم كابيتال": الفيدرالي لن يفاجئ الأسواق.. و25 نقطة زيادة متوقعةقال العضو المنتدب لشركة بيم كابيتال، مهند الأعمى، إن الفيدرالي لن يفاجئ الأسواق، وهناك احتمالية كبيرة أن يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة.وأضاف الأعمي ... أسواق العربية 1830
-
"تارجت للاستثمار": سعر الذهب سيرتفع إلى 2200 دولار حال تثبيت الفائدة الأميركيةقال نور الدين محمد رئيس شركة تارجت للاستثمار، إن الذهب هو الملاذ الآمن، متوقعا أن يصل الذهب إلى 2200 دولار للأونصة قبل نهاية الربع الأول من العام حال ... جرس الإغلاق
-
هيئة الطيران المدني الفرنسية تطالب بإلغاء 30% من الرحلات بسبب الإضراباتوسط إضراب مراقبي الحركة الجوية ضد إصلاح نظام التقاعد سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية