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أزمة مصرفية

صفقة "UBS" تعطل مكافآت بـ389 مليون دولار لموظفي "كريدي سويس"

يستند القرار إلى قانون البنوك السويسري الذي يسمح بفرض إجراءات متعلقة بالمكافآت

دبي - العربية.نت
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علّقت الحكومة السويسرية، بشكل مؤقت، المكافآت المؤجلة لموظفي "كريدي سويس" التي لم يتم تنفيذها حتى عام 2022.

يأتي ذلك بعد صفقة الاستحواذ على البنك من قِبل منافسه "UBS".

ويستند القرار إلى قانون البنوك السويسري الذي يسمح بفرض إجراءات متعلقة بالمكافآت إذا تم منح بنك من الناحية النظامية مساعدة حكومية مباشرة أو غير مباشرة من الأموال الفيدرالية.

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يُذكر أن قيمة المكافآت تصل إلى نحو 360 مليون فرنك سويسري (389 مليار دولار) بنهاية 2022.

وأوضحت الحكومة أنها لا تريد أن يتأثر الموظفون الذين لم يتسببوا في الأزمة بهذا القرار.

يُذكر أن المجلس التنفيذي لكريدي سويس كان قد قرر الاثنين الماضي التنازل عن المكافآت للسنة المالية 2022.

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