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نادي مانشستر يونايتد (رويترز)
نادي مانشستر يونايتد
استحواذ

عرض بـ 6 مليارات دولار لشراء نادي مانشستر يونايتد البريطاني

"مانشستر يونايتد" موضوع تكهنات متزايدة بالاستحواذ منذ الصيف

دبي - العربية.نت
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يعتزم الملياردير البريطاني "جيم راتكليف"، عرض أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.12 مليار دولار) لشراء مانشستر يونايتد، وفق ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".

وكان "مانشستر يونايتد" موضوع تكهنات متزايدة بالاستحواذ منذ الصيف، عندما أفادت "بلومبرغ نيوز" أن "عائلة غليزر" كانت منفتحة على بيع حصة من النادي. وحتى الآن، أعلن الملياردير البريطاني "جيم راتكليف"، فقط عن اهتمامه رسمياً ويعمل مع مجموعة غولدمان ساكس و"جيه بي مورغان تشيس وشركاه" على عرض محتمل.

وفي فبراير الماضي، أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أن قطر ستقدم عرضاً لشراء نادي مانشستر يونايتد، في خطوة من شأنها أن تعزز رغبة البلاد في أن تصبح لاعباً رئيسياً في الرياضة العالمية.

بدعم من صندوق سيادي خليجي.. عرض شراء وشيك لنادي "مانشستر يونايتد" قصص اقتصادية استحواذ بدعم من صندوق سيادي خليجي.. عرض شراء وشيك لنادي "مانشستر يونايتد"

ونقلت عن مصادر بأن تحالفا قطريا يستعد لتقديم عرض مبدئي للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول نهاية الأسبوع. وقال أحد المصادر، إن المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار يساعدون في الاستعدادات لتقديم عرض إلى جانب بعض الشركات العائلية المحلية.

وتمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي كيان منفصل عن جهاز قطر للاستثمار، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وتنص اللوائح الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الفرق التي تمتلك نفس الأغلبية لا يمكنها التنافس في البطولات الكبرى في المنطقة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

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