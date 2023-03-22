سوق السعودية
نمو أرباح "العبيكان للزجاج" 2.3% إلى 178 مليون ريال في 2022
ارتفاع أسعار المنتجات والتوسع في أسواق جديدة وراء ارتفاع الأرباح
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفع صافي أرباح شركة العبيكان للزجاج بنسبة 2.29% في 2022، إلى نحو 177.65 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 173.68 مليون ريال في 2021.
وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أرجعت "العبيكان" ارتفاع الأرباح في 2022، إلى ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة لارتفاع الطلب وتوسع الشركة في أسواق جديدة وانخفاض تكاليف التمويل وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع على الرغم من ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وكذلك ارتفاع مخصص الزكاة نتيجة لزيادة الوعاء الزكوي خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021.
مادة اعلانية
وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 8.4% إلى 502.18 مليون ريال في 2022، مقابل نحو 463.24 مليون ريال في 2021.
اقرأ أيضاً
-
إشارات الأسواق تصب في صالح الذهب.. توقعات بتسجيله أعلى مستوياته التاريخيةالتقديرات ترفع السقف إلى 2600 دولار للأونصة قصص اقتصادية
-
ارتفاع أرباح "بي سي آي" 22% إلى 70 مليون ريال في 2022توصية بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2022 شركات
-
وزيرة: مخزون القمح في المغرب يغطي 3 أشهرمستورد قمح: زيادة المخزونات أعاقها ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج المحلي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية