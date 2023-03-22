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شركة العبيكان للزجاج
شعار شركة العبيكان للزجاج
سوق السعودية

نمو أرباح "العبيكان للزجاج" 2.3% إلى 178 مليون ريال في 2022

ارتفاع أسعار المنتجات والتوسع في أسواق جديدة وراء ارتفاع الأرباح

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة العبيكان للزجاج بنسبة 2.29% في 2022، إلى نحو 177.65 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 173.68 مليون ريال في 2021.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أرجعت "العبيكان" ارتفاع الأرباح في 2022، إلى ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة لارتفاع الطلب وتوسع الشركة في أسواق جديدة وانخفاض تكاليف التمويل وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع على الرغم من ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وكذلك ارتفاع مخصص الزكاة نتيجة لزيادة الوعاء الزكوي خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 8.4% إلى 502.18 مليون ريال في 2022، مقابل نحو 463.24 مليون ريال في 2021.

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