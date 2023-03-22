سوق السعودية
"المعمر للمعلومات" تعلن ترسية مشروع بقيمة 141.7 مليون ريال
"إم آي إس" تفوز بمشروع إنشاء البنية التحتية لنظام الموارد الحكومي الموحد
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن ترسية مشروع إنشاء البنية التحتية لنظام الموارد الحكومي الموحد مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بقيمة 141.68 مليون ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت "إم آي إس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المشروع يتضمن إنشاء وبناء البنية التحتية لنظام الموارد الحكومي الموحد مع توريد وتنصيب أجهزة وأنظمة البنية التحتية التي تتكون من عدة موارد مثل الخوادم الفعلية والافتراضية ووحدات التخزين والأرشفة لتوفير البنية التحتية والأنظمة الحكومية الموحدة.
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وتوقعت الشركة توقيع العقد في 21 أبريل 2023.
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