بورصة الكويت
حكم تحكيم لصالح " أجيليتى" ضد " "كورك تيليكوم"
"تليكوم العراق" ستحصل على 319 مليون دولار
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أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية "أجيليتي" الكويتية، أن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في مركز دبي المالي العالمي، أمرت شركة كورك تيليكوم بسداد تعويض مادي لصالح شركتي إنترناشونال هولدينغ" وتيليكوم العراق التابعة لشركة أجيليتي بقيمة 1.6 مليار دولار.
حيث ستحصل شركة "إنترناشونال هولدينغ - INTERNATIONAL HOLDING "وهي شركة زملية لأجيليتي على 1.3 مليار دولار فيما ستحصل تيليكوم العراق على 319 مليون دولار.
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وكانت القضية تتهم كورك تيليكوم بالاحتيال والغش ما أدى إلى مصادرة استثمار شركتي تيليكوم العراق وشركة إنترناشيونال هولدينغ بقيمة 810 ملايين دولار في شركة كورك تليكوم.
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