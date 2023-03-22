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الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
حافلات شركة "سابتكو"
سوق السعودية

"سابتكو" تتولى تشغيل مشروع للنقل العام في "القصيم" مقابل 115 مليون ريال

قيمة العقد تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%

دبي - العربية.نت
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وقعت الشركة السعودية للنقل الجماعي"سابتكو"، عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة مع أمانة منطقة القصيم، بقيمة 115 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستتولى بموجب العقد تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، لمدة 5 سنوات.

وذكرت أن العقد تم توقيعه بتاريخ 21 مارس الجاري وتوقعت أن يكون له أثر إيجابي على إيراداتها، اعتباراً من النصف الثاني من عام 2023.

وأعلنت في أكتوبر 2022 أنها تلقت إشعاراً بترسية مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة مع أمانة منطقة القصيم لمدة خمس سنوات.

وسبق أن أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، فى 27 فبراير الماضي، إن سبب التوصية بعدم التوزيع وجود خسائر متراكمة كما في 31 ديسمبر 2022.

تراجعت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" بنسبة 56.3% في 2022، إلى نحو 96.35 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 220.46 مليون ريال في 2021.

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