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ارتفاع أرباح سابك السعودية
شعار السعودية للصناعات الأساسية سابك
سوق السعودية

"سابك": بدء التشغيل التجاري لمجمع البولي كربونات بالصين

أكدت أنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على نتائج الشركة خلال الربع الأول لعام 2023م

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن بدء مرحلة التشغيل التجاري لمشروع المجمع الصناعي لإنتاج البولي كربونات بالصين مناصفة مع "سينوبك"

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع تبلغ بـ 260 ألف طن.

وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على نتائج الشركة خلال الربع الأول لعام 2023م.

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وأشارت إلى أنه لا يوجد تغير في نطاق عمل المشروع وعليه لم تتغير التكاليف المرتبطة به.

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